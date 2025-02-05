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Eskişehir’de Müdürlük Personeli Kan Bağışı Yaptı

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KAN BAĞIŞI PAYLAŞIMI

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, birlikteki kurum personelleriyle Kızılay’ın mobil kan bağış alanında kan bağışında bulundu. Son dönemlerde kan bağışlarının azalması, vatandaşları kan vermeye teşvik etme amacıyla yapılan bu çalışma, kan ihtiyacını biraz olsun azaltmayı hedefliyor.

KIZILAY MOBİL KAN BAĞIŞ ALANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların kan bağışında bulunmalarını sağlamak için müdürlük binasında Kızılay mobil kan bağış alanı açtı. Orhan Bayrak, müdürlük personelleriyle bu alana giderek katkıda bulundu ve kan bağışının önemine dikkat çekti.

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