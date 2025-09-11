Haberler

Eskişehir’de Öğrencilere Destek Sağlandı

BİNLERCE ÇOCUĞA DESTEK

Eskişehir’de hayırseverler, ihtiyaç sahibi bin 150 öğrenciye okul seti ve 250 öğrenciye forma ile eşofman hediye ediyor. İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırsalda ve şehirde yaşayan çocuklar için önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Hayırseverlerin desteğiyle çocukların okulda ihtiyaç duyacağı malzemeler toplandı ve hediyelerin dağıtılması için özel bir etkinlik hazırlandı.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Düzenlenen etkinlikte, müzikler eşliğinde eğlenceli oyunlar oynandı ve çeşitli ikramlar yapıldı. Doyasıya eğlencenin yaşandığı bu organizasyonda, 1.150 öğrenciye okul setleri ve 250 öğrenciye forma ile eşofmanlar hediye edildi. Grup gönüllüsü Ayşegül Bozbaş, daha fazla çocuğun mutlu olabilmesi için bu tür çalışmaların artmasını temenni ettiklerini belirtti.

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10,156 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir kişi tutuklanarak uyuşturucu ticareti suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Buldan’da Orman Yangını Sonrası Durum

Buldan'daki orman yangını kontrol altına alındı, ancak köklerdeki dumanlar sürüyor. Ekipler, olası yeniden alevlenmeleri önlemek için çalışmalara devam ediyor.

