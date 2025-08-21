Haberler

Eskişehir’de Okçuluk Antrenmanları Devam Ediyor

OKÇULUK ANTRÖMANLARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanan okçuluk antrenmanları sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Spor Okulları çerçevesinde gerçekleştirilen bu antrenmanlar katılımcılara büyük fırsatlar sunuyor.

YENİ STADYUMDA RAHAT ÇALIŞMA ORTAMI

İsmi güncellenen Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda yapılan çalışmalar, sporseverler için elverişli bir ortam sağlıyor. Okçuluk antrenmanları sırasında birçok öğrenci, bu alandaki yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

