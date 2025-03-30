Eskişehir’de Okul Sporları Bocce Tamamlandı

OKUL SPORLARI BOCCE İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları Bocce İl Birinciliği Müsabakaları başarıyla tamamlandı. Bu etkinlik, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Genç, yıldız ve küçük kız/erkek kategorilerinde katılımcılar büyük bir heyecan yaşadı.

SPORCULAR TEBRİK EDİLDİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bocce sahasında kıyasıya mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” açıklamasına yer verdi. Bu sözler, tüm katılımcıların gösterdiği performansı öne çıkarıyor.