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Eskişehir’de Okul Sporları Ragbi Müsabakaları Tamamlandı

OKUL SPORLARI RAGBİ İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Eskişehir’de Necdet Yıldırım Sahası’nda gerçekleştirilen Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. 26 Mart 2025’te düzenlenen bu etkinlikte, dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın sundu.

SPORCULAR VE ANTRENÖRLER TEBRİK EDİLDİ

Müsabakalara katılan sporcular ve antrenörler, organizasyonun ardından tebrik edildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gerçekleştirilen yarışmaların başarılı bir şekilde tamamlandığını kamuoyuna duyurdu.

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