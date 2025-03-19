Eskişehir’de Okullar Tatil Mi 20 Mart?

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarılarla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Eskişehir’de, okulların tatil olup olmayacağı hakkında meraklar artmış durumda. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı konusunda uyarılarda bulundu.

İÇ KESİMLERDEKI RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kısımları ve zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına (hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat olarak tahmin ediliyor) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Doğu Karadeniz’de ise Perşembe sabahında etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına, toz savrulmasına ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceğinden dolayı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA GÖZLEMLENİYOR

Batı Karadeniz’in batısında rüzgar, 20 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz (Eskişehir-Samsun) üzerinde rüzgarın, Perşembe öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra azalması bekleniyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi meydana gelebileceği belirtiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 gecesinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde gece ve sabah saatlerinde orta şiddette, yer yer güçlü olacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyette bulunan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerinin dikkatle izlenmesi önem taşıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE HASAR RİSKİ

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (hızı 50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yükseklerinde ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise kuvvetli fırtına ile yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabiliyor. Kuvvetli rüzgar ile birlikte ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalı. Eskişehir Valiliği’nden henüz 20 Mart Perşembe ile ilgili tatil duyurusu yapılmış değil.