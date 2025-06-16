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Eskişehir’de Ölü Bulunan Doktorun Ölümü Belirsiz

DOKTORUN ÖLÜMÜNÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Eskişehir’de evinde ölü bulunan 58 yaşındaki doktor Savan Günay’ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumuna gönderilen otopsi örnekler sonrasında kesinlik kazanacak. Edinilen bilgilere göre, Savan Günay, İsmetinönü 1 Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında oturuyordu.

ARKADAŞINDAN GELEN İHBAR

Antalya’dan emekli olan 1967 doğumlu Savan Günay’dan 3 gündür haber alamayan bir arkadaşı, düzenli olarak eve gelen temizlikçiye durumu bildirdi. Temizlikçinin ihbarı üzerine adrese polis ve çilingir gönderildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, doktoru yatak odasında hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Savan Günay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ VE GÖNDERİLEN ÖRNEKLER

Evde hafif kokuların olduğu belirtilirken, polis ekipleri şüpheli ölüm kaydıyla olayla ilgili soruşturma başlattı. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Hastanede gerçekleştirilen otopside kesici veya delici alet izi tespit edilmediği bildirildi. Alınan bazı örnekler ise Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından Savan Günay’ın gerçek ölüm sebebinin öğrenileceği aktarıldı.

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