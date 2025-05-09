Eskişehir’de Operasyon: 23 Şüpheli Yakalandı

FETÖ’YÜ FİNANSE EDEN İŞLETMELERE OPERASYON

Eskişehir’de polis ekipleri, FETÖ’yü finanse eden Maydonoz Döner zincirine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheliden 14’ünü adliyeye sevk etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından başlatılan operasyon, FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına karşı gerçekleştirildi. Yapılan incemelerde, Maydonoz Döner’in franchise modeli ile faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ŞİRKETİN YAPISI VE ORGANİZASYONUN ÇALIŞMA ŞEKİLİ

Belirlemelere göre, FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, şirket içinde gayri resmi ortaklıklar verildi. Şirket, örgüt referansı olmadan ortaklık kabul etmedi ve bu sistemi “Referans Temelli Büyüme” olarak adlandırdı. KOM ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Maydonoz Döner şubelerinin örgüte bağlı bireylere istihdam sağlamak için kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı anlaşıldı. Gayri resmi ortakların elde ettikleri gelirler, örgüt bağlantılı esnaflar üzerinden emanet yöntemleriyle takibe takılmadan gerçekleştirildi. Ayrıca, şirketin yurtdışında yeni bayilikler vererek büyüdüğü ve bu şekilde yurtdışından para transferini kolaylaştırdığı belirlendi.

MALİ İNCELENMELER VE TOPLANTILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, şirketin yurt dışı ve yurt içinde işlem görmeyen şahıslardan finanse edildiği, bu paraların “ürün satın alımı” olarak fatura edildiği ve örgüt üyelerine iletildiği tespit edildi. Ayrıca, aralarında aranma kaydı olan şahısların bayilerde örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği, iltisaklı kişilerin bağlılığını artırmak amacıyla “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” yönünde talimatlar verdikleri belirlendi. Şirketin, FETÖ’ye destek sağlamak amacı ile kurulduğu da ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE YAKALANAN ŞAHISLAR

Eskişehir merkezli olarak, Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 23 kişi yakalandı ve yapılan aramalarda 3 adet 1 ABD Doları ile birlikte FETÖ elebaşısının yazdığı kitap, dijital materyaller ve terör finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin TL’ye el konuldu. Yakalanan şahıslardan 9’u emniyetten serbest bırakıldı. 1 kadın ve 14 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edilmek üzere adliyeye getirildi.