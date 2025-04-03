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Eskişehir’de Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

OTİZME DİKKAT ÇEKME ÇALIŞMALARI

Eskişehir’de, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde otizme dikkat çekmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çeşitli aydınlatma çalışmaları yapıldı. Bu etkinliklerle, otizm konusuna dair farkındalık oluşturma hedefleniyor.

MAVİ AYDINLATMA UYGULAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kamu kuruluşlarının binaları, otizme dikkat çekmek amacıyla mavi ışıklarla aydınlatıldı. Müdürlüğün sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Otizmin farkındayız, her zaman onların yanındayız” mesajı yer aldı. Bu çalışmalar, otizmli bireylerin topluma entegrasyonunu ve farkındalık oluşturmaya yönelik önemli adımlar arasında bulunuyor.

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