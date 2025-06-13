Eskişehir’de Otobüs Yangını, Yolcu Yaralandı

OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Eskişehir’de, belediye otobüsünde meydana gelen yangında bir yolcu tedavi altına alındı. Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu kavşağı bölgesinde, Kanlıpınar Mahallesi-Odunpazarı güzergahında sefer yapan 26 BE 537 plakalı otobüsün körüğü patladı. Sürücü Zafer Ç. (42), yangın nedeniyle otobüsü yol kenarına çekti.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Otobüsün arka tekerlek kısmında yangın çıktı. Yangın sebebiyle otobüste bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu yaralandı. Sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştıktan sonra yangını ihbar etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Hafif yaralanan yolcu, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.