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Eskişehir’de Otomobil Bariyere Çarptı

OTOMOBİL BARIYERE ÇARPTI

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyere çarparak kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, Çevreyolu Estim Köprü girişi yakınlarında M.Ç.A. yönetimindeki 26 AAN 518 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıyor.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülüyor. Kazayla ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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