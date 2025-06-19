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Eskişehir’de Otomobil Bariyerlere Çarptı

OTOMOBİL BARIYERLERE ÇARPTI

Eskişehir’de bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda sürücü yaralandı. Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halinde olan M.Ç.A. yönetimindeki 26 AAN 518 plakalı araç, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken, sürücü M.Ç.A. yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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