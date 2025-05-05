Eskişehir’de Otomobil Değiştiren Şüpheliler Yakalandı

Otomobil Kaçakçılığında İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir’de, yurtdışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarını ağır hasarlı araçlardan kopyalayarak değiştiren iki şüpheli gözaltına alındı. Bu işlem, ‘change’ olarak bilinen yöntemle gerçekleştirildi ve bu kapsamda 9 araca el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri Harekete Geçti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yurtdışından getirilen araçların değiştirildiği yönünde bilgiler aldı. Takibe alınan iki şüpheli, ‘change’ yöntemini kullanarak motor ve şasi numaralarını değiştirdi.

Operasyon Sonrası Gözaltı ve Ele Geçirilen Araçlar

Bu şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındılar. Operasyon kapsamında, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 9 otomobile de el konuldu. Soruşturma devam ediyor.