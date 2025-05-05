Haberler

Eskişehir’de Otomobil Değiştiren Şüpheliler Yakalandı

Otomobil Kaçakçılığında İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir’de, yurtdışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarını ağır hasarlı araçlardan kopyalayarak değiştiren iki şüpheli gözaltına alındı. Bu işlem, ‘change’ olarak bilinen yöntemle gerçekleştirildi ve bu kapsamda 9 araca el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri Harekete Geçti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yurtdışından getirilen araçların değiştirildiği yönünde bilgiler aldı. Takibe alınan iki şüpheli, ‘change’ yöntemini kullanarak motor ve şasi numaralarını değiştirdi.

Operasyon Sonrası Gözaltı ve Ele Geçirilen Araçlar

Bu şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındılar. Operasyon kapsamında, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 9 otomobile de el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Söke’de Yangın: 1 Yaralı Var

Söke'de bir evdeki doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Olay sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Haberler

Manisa’da Aranan G.B. Yakalandı

Manisa'da, 7 yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi G.B. polis kovalamacasının ardından yakalandı. Firarinin toplamda 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.