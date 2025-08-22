Eskişehir’de Pazarcı Özlem Zorluklar Yaşıyor

PAZARCILAR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Eskişehir’de faaliyet gösteren pazarcı Selahattin Özlem, satışların geçen yıla göre oldukça düştüğünü vurguladı. “5 liraya maydanoz satıyorum, ama alan yok” diyerek yaşadıkları zorlukları aktaran Özlem, piyasa koşullarının değişmesinin kendilerini zorladığını ifade etti. Pazar yerlerinin ucuz alışveriş yapma imkanı sunduğu bilinse de, artan maliyetler ve azalan alım gücü hem vatandaşlar hem de esnaf için sıkıntı yaratıyor.

ÜRÜN SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Selahattin Özlem, kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri satmakta zorlandıklarını dile getirdi. “Bu yılın satışları geçen yıla kıyasla oldukça düşük. Neredeyse yüzde 50 düşüş var. Beş liraya maydanoz satıyorum, ama alan yok. Böyle devam ederse bu mesleği sürdürmemiz çok zor. Ürünleri tarladan getirmemize rağmen karımız çok düşük. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri daha ucuza satabiliyoruz. Dışarıdan alsak bu fiyatlara satma ihtimalimiz yok.” diyerek durumlarını özetledi.

VATANDAŞLAR UCUZ FİYAT PEŞİNDE

Özlem, şu an en çok maydanoz satabildiğini ifade ederken, “Başka da bir şey satamıyorum. Vatandaşlar resmen bedavaya almak istiyor, üstüne bir de poşet veriyoruz” dedi. Esnaf, fiyatların bu şekilde devam etmesi durumunda mesleğin geleceği konusunda endişe taşıdıklarını belirtti. Bu durum, hem vatandaşların hem de esnafın zorlu bir süreçten geçtiğini gösteriyor.