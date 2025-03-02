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Eskişehir’de Pide Kuyruğu Oluştu

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RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ PİDE KUYRUĞU

Eskişehir’de Ramazan Ayı’nın ilk günü, pide almak isteyen çok sayıda vatandaş fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bugün, 2025 yılının ilk orucu tutuluyor ve bu vesile ile iftar hazırlıkları hızla devam ediyor.

FIRINLARDA YOĞUNLUK

Fırın işletmelerinin önünde oluşan metrelerce uzunluktaki pide kuyrukları, vatandaşların iftar sofrasını hazırlamak için sabırsızlandığını gösteriyor. Sıraya giren birçok kişi, sıcak pidelerini alabilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Fırıncılar ise, tüm müşterilere pide yetiştirmek için büyük bir çaba harcıyor.

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