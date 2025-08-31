Eskişehir’de Piknik Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

AK PARTİ’NİN KUTLAMA ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA DÜZENLENDİ

Eskişehir’de AK Parti İl Başkanlığı, partisinin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir piknik organizasyonu gerçekleştirdi. Dede Korkut Parkı’nda sabah erken saatlerde başlayan etkinlik, çeşitli katılımcılarla oldukça kalabalık bir atmosferde geçti.

ETKİNLİĞE AİLELER VE GENÇLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Etkinliğe katılan birçok partili ve yerel vatandaş, hafta sonunu bu keyifli organizasyon ile değerlendirdi. Aileler, gençler ve çocuklar, bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, piknikte sosyal etkileşimler ön planda oldu. Etkinlik sırasında ayrıca İl Danışma Meclisi Toplantısı da gerçekleştirildi. Piknik, etkinlikte yer alan Alişan konseri ile sona erdi.