Haberler

Eskişehir’de Piknik Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

AK PARTİ’NİN KUTLAMA ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA DÜZENLENDİ

Eskişehir’de AK Parti İl Başkanlığı, partisinin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir piknik organizasyonu gerçekleştirdi. Dede Korkut Parkı’nda sabah erken saatlerde başlayan etkinlik, çeşitli katılımcılarla oldukça kalabalık bir atmosferde geçti.

ETKİNLİĞE AİLELER VE GENÇLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Etkinliğe katılan birçok partili ve yerel vatandaş, hafta sonunu bu keyifli organizasyon ile değerlendirdi. Aileler, gençler ve çocuklar, bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, piknikte sosyal etkileşimler ön planda oldu. Etkinlik sırasında ayrıca İl Danışma Meclisi Toplantısı da gerçekleştirildi. Piknik, etkinlikte yer alan Alişan konseri ile sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

80 Yaşında Şahıs Hastanede Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki hastanede, 80 yaşındaki M.D. refakatçi olmadan bulunduğu odasında hareketsiz halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Tokat’ta Trafik Kazasında 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.