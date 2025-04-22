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Eskişehir’de Polise Uymayan Şüpheliler Yakalandı

KAÇMA GİRİŞİMİ

Eskişehir’de polisin “dur” çağrısına uymayan bir hafif ticari araçtaki üç şüpheli, yapılan kovalamaca ile yakalandı. Kent merkezinde uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, 26 AKU 027 plakalı araç için dur ihtarında bulundu. Araç içerisinde, hakkında arama kararı bulunan Y.G (21) ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kadın, polisin ikazına itaat etmeyip kaçmaya başladı.

KOVALAMACA VE KAZA

Şüphelilerin bulunduğu araç, kovalamaca esnasında Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda kaldırıma çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Bu kaza sırasında polis ekipleri, araçtaki üç zanlıyı yakalamayı başardı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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