Eskişehir’de Proje Başlatıldı. Doğa Eğitimi Verilecek

MINIK ADIMLAR DOĞADA PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Eskişehir’deki 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, “Minik Adımlar Doğada” isimli bir proje başlattı. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu’nda düzenlenen programda, 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu Müdürü Muhammed Bayır, proje kapsamında yaklaşık 380 bin liralık bir destek aldıklarını duyurdu. Bayır, projenin Türkiye genelinde az sayıda uygulandığını ve Eskişehir’deki tek okul olarak kendi okullarında gerçekleştirildiğini aktardı. “Öğrencilerimizin bütünsel gelişimine önem veriyoruz. İşimiz sadece eğitim öğretim değil. Sosyal aktivitelerde ve projelerde her alanda bulunmaya çalışıyoruz. Bu da çocuklarımızın her alanda gelişmesini sağlayan ve ruhlarını açan etkinliklerden birisi olacak” şeklinde konuştu.

DOĞA İLE İÇ İÇE EĞİTİM HEDEFİ

Bayır, doğayla iç içe eğitim faaliyeti yürütme arzusunda olduklarını belirtti. “Sürdürülebilir bir dünya için çocuklarımıza bu ufku açmamız gerekiyor. Doğa sevgisini kazandırmayı planlıyoruz. En temelde doğanın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Doğal olarak bunu kim yapar? Bilinci yerinde, kendini güzel geliştirmiş bireyler yapar. Biz de temelde çocuklarımızın bilinçlerini bu anlamda geliştirmelerini hedefliyoruz” dedi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’ndan destek gören projeyle öğrenciler, doğaya ilişkin kavramları öğrenip bilgi, beceri ve tutum kazanacak.

PROJENİN AMAÇLARI VE ETKİNLİKLERİ

Proje, bilimsel düşünme, yaratıcılık, işbirliği, problem çözme ve teknolojiyi kullanma gibi becerilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca öğretmenlerin, bilimsel yaklaşımlarla doğal, eğlenceli ve verimli öğrenme ortamları hazırlama becerileri de desteklenecek. Çocukların doğayı tanıma, sevme ve koruma bilinçlerini geliştirmeyi hedefleyen proje, 12 ay boyunca uygulanacak. Projedeki 50 etkinlikten 38’i, 26-29 Ağustos 2025’te Tepebaşı ilçesindeki Ali Güven Uygulama Oteli’ndeki Doğa Eğitim Kampı’nda gerçekleştirilecek. Fen, matematik, sosyal bilimler, sanat ve spor disiplinleri, sanal gerçeklik, gezi-gözlem, deney, oyun, oryantiring, drama, kodlama gibi çeşitli yöntemlerle eğitim kalitesine katkı sağlanacak. 1.Hava İkmal Bakım Merkezi ile Satılmışoğlu Şükrü Sever İlkokulları’nın 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katılacağı projede, 60 öğrenci ile 20 öğretmen görev alacak.