Eskişehir’de Radyo Tamircisi Fehmi Gocuklu

RADYO TAMİRCİLİĞİNE OLAN AŞK

Eskişehir’de yaklaşık 62 yıldır radyo tamirciliği yapan ve şu anda 77 yaşında olan Fehmi Gocuklu, mesleğini hala severek sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesindeki dükkanında radyo tamirine devam eden Gocuklu, uzun yıllardır bu alanda çalışmasıyla dikkat çekiyor. Gocuklu, “1970’ten sonra yetişen nesil, televizyon üzerine adapte oldular. Biz de artık son demlerimizde, yapabildiğimiz kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

RADYOLARIN TARİHSEL DEĞERİ

Fehmi Gocuklu, 1966 yılından beri radyo tamiri yaptığını belirtiyor. Özellikle bu işe girmesinde “Lisede okurken çok sevdiğim bir abim vardı. Elektroniği de seviyordum. Ona yardım etmek için bu işe girdim” diyor. O dönemlerde radyonun oldukça kıymetli olduğunu vurgulayan Gocuklu, “1-2 maaşla ancak bir radyo alınabiliyordu ve ruhsata tabiydi. Devlete her sene vergisi ödenirdi” şeklinde anlatıyor. Günümüzde ise radyoculuğun sanayinin gelişimiyle birlikte değiştiğini ve artık FM frekanslarıyla yayınların yapıldığını ifade ediyor. Gocuklu, “Şimdi ben o frekansları eski radyolara monte ederek yeniden onlara can veriyorum, çalışmalarını sağlıyorum” diyor.

GELENEĞİ YAŞATMA ÇABASI

Gocuklu, aynı zamanda bir geleneği yaşatmaya çalıştığını belirtiyor. Son dönemlerde yetiştirdikleri çırakların bu mesleği yapmadıklarını, 1970’ten sonra yetişen neslin televizyon sistemine adapte olduğunu dile getiriyor. “Bu mesleğin hakikaten son temsilcilerinden birisiyim” diyen Gocuklu, her ne kadar zorluklar olsa da bu işi severek yapmaya devam ediyor.