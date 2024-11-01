Eskişehir’de Safran Festivali Düzenlendi!

FESTİVAL HAZIRLIKLARI VE ÖNEMİ

Eskişehir’de 112 dekarlık bir alanda ekimi yapılan dünyanın en pahalı baharatının hasadı nedeniyle bir festival düzenlendi. Saffon-A firması tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi’nde gerçekleştirilen festivalde, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehrin safran üretiminde önde gelen illerden biri olduğunu belirtti. Aksoy, küresel iklim değişikliğinin Türkiye’de de kısıtlamalara yol açtığını vurguladı ve su tüketiminin düşük olması nedeniyle safranın gelecekte daha fazla tercih edilen bir tarımsal ürün haline geleceğini ifade etti.

TARIMDA SU TASARRUFU VE SAFRANIN GELİRLERİ

Aksoy, ayrıca Konya Ovası’ndaki obrukların Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde de görülmeye başlandığını hatırlatarak, “Bu bakımdan tarımsal üretim anlamında da suya az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmemiz oldukça önemli” dedi. Safranın su tüketimi bakımından cazip olduğunu belirten Aksoy, “Burada birçok yatırımcı bir araya gelerek bu iş birliğini ortaya koydu. Bu da oldukça kıymetli” diye ekledi. Yerel yönetimle iş birliğinin ve ortak hareket etmenin önemine değinen Aksoy, bu tür birlikteliklerin daha da yaygınlaşmasını temenni etti. İç piyasada talebi karşılamada zorlukların olduğunu da dile getirdi.

SAFRANIN EKİMİ VE KAZANÇ POTANSİYELİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, safran bitkisinin Anadolu’da tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde tarımsal testler yapıldığını açıkladı. Gümüş, “Safranın yalnızca çiçeklerinin içerisindeki dişi organları, kırmızı renkli olanları, pahalı olmakla kalmıyor. Yaprakları yine reçel olarak tüketiliyor ve yumru üretimi ile çiftçilerimiz safran tarlasından gelir elde edebilir” şeklinde konuştu. Mısır ekiminin yaygın olduğu Eskişehir Ovası’nda, safranın uzun yıllar ekim yapılması açısından avantajlı olduğunu belirtti.

SAFRAN PAZARI VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Saffon-A Genel Koordinatörü Egemen Temizsoy, dünyada safran pazarının geniş bir yer kapladığını ve mevcut iklimin üretim için çok uygun olduğunu vurguladı. Temizsoy, “Bu projeyi hep birlikte daha da bilinirliğini artırarak büyütmek istiyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve protokol üyeleri, tarlada üreticilerle buluşarak safran hasadına katıldılar. Kilosu 320 bin TL’ye satılan safran bitkisi, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvının rengini sarıya dönüştürebiliyor.