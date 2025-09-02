Eskişehir’de Sahte Dolar Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ SAHTE DOLAR YAKALADI

Eskişehir’de jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan sahte Amerikan Doları buldu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, bir kişinin sahte Amerikan Dolarları’nı piyasaya sürme niyetinde olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ ŞAHSIN ARACI DURDURULDU

Şüpheli şahsın aracı, Tepebaşı ilçesi Yukarı Söğütönü Mahallesi’nde durduruldu. Yapılan aramalarda, şahsın üzerinde ve araçta; 207 adet, her biri farklı seri numaralarına sahip sahte 100 Amerikan Doları banknot ele geçirildi. Bu sahte paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olarak belirlendi.

SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli şahıs hakkında “Parada Sahtecilik” suçundan soruşturma başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçları ile mücadelesine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.