Haberler

Eskişehir’de Sahte Plaka Rahatsızlık Verdi

OLAYIN DETAYLARI

Eskişehir’de, 96 AQ 672 plakalı sahte bir otomobilde bulunan iki erkek, çevredeki insanlara rahatsızlık verdi. Olay, geçen akşam Şirintepe mahallesi Yetişenler sokak üzerinde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, bu otomobildeki erkekler, çevrede yürüyen kadınları sözlü olarak taciz ederek, üzerlerine araç sürdü.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Bir motosikletli, o anları kask kamerası ile kaydederek, selektör yapıp korna çalarak otomobildeki şahıslara tepkisini gösterdi. Vatandaşlar, bu kişilerin mahallede huzursuzluk oluşturduğunu belirterek, polisin olaya müdahale etmesini talep etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Haberler

Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.