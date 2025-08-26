Eskişehir’de Sahte Plaka Rahatsızlık Verdi

OLAYIN DETAYLARI

Eskişehir’de, 96 AQ 672 plakalı sahte bir otomobilde bulunan iki erkek, çevredeki insanlara rahatsızlık verdi. Olay, geçen akşam Şirintepe mahallesi Yetişenler sokak üzerinde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, bu otomobildeki erkekler, çevrede yürüyen kadınları sözlü olarak taciz ederek, üzerlerine araç sürdü.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Bir motosikletli, o anları kask kamerası ile kaydederek, selektör yapıp korna çalarak otomobildeki şahıslara tepkisini gösterdi. Vatandaşlar, bu kişilerin mahallede huzursuzluk oluşturduğunu belirterek, polisin olaya müdahale etmesini talep etti.