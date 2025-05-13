Eskişehir’de Servis Araçları Denetim Yapıldı

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 199 servis aracı kontrol edildi ve bu araçlardan 6’sının kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevresinde ise 224 farklı mekan üzerinde denetim yapıldı.

DENETİMLERİN KAPSAMI

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 56 kahvehane, 65 market/tekel ve 103 park/bahçe olmak üzere, toplamda 224 mekan kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sırasında 373 kişiye kimlik sorgusu gerçekleştirildi.