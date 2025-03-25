Eskişehir’de Servis Araçları ve Çevre Kontrolü

ESKİŞEHİR’DE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

Eskişehir’de polis ve jandarma ekipleri, okul çevrelerindeki servis araçları ve mekanlar üzerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile yürütülen bu çalışma, 17-24 Mart 2025 tarihleri arasında yapıldı. Yapılan kontrollerde 87 servis aracı incelendi ve bunlardan 2’sinin kusurlu olduğu tespit edildi.

OKUL ÇEVRELERİ KAPSAMLI DENETİMDEN GEÇTİ

Denetimlerin yanı sıra, okul çevrelerinde toplamda 47 kahvehane, 75 market/tekel, 7 oyun salonu ve 112 park/bahçe kontrol edildi. Ayrıca, bu süreçte 338 şahsın kimlik bilgileri sorgulanarak güvenlik önlemleri artırıldı. Bu tür çalışmalar, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşımını sağlamak amacıyla devam edecek.