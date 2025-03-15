Eskişehir’de Siber Güvenlik Eğitimi Verildi

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Eskişehir’de, polis ekipleri 402 öğrenci ve 25 öğretmene siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların önlenmesi ve maddi-manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla SİBERAY programı kapsamında bu çalışmayı yürüttü.

OKULLARDA BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Hoca Ahmet Yesevi Lisesi ve TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, toplamda 402 öğrenci ve 25 öğretmen yer aldı. Gerçekleştirilen faaliyette, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı gibi önemli konular ele alındı.