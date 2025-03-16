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Eskişehir’de Sıcak Havada Kent Meydanı Yoğunluğu

HAFTA SONUNDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Eskişehir’de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte, hafta sonu güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar kentin merkezi meydanında bir araya geldi. Hava sıcaklıkları 28 dereceye kadar çıkarken, esnaflar da bu güzel havadan faydalandı. Porsuk Çayı’nın yanı sıra Kent Park gibi alanlara akın eden vatandaşlar, yaklaşan yağmurlu günlerin öncesinde güneşin tadını çıkardı.

GONDOL TURUNA TALEP ARTILIYOR

Eskişehir’deki turistik aktiviteler arasında öne çıkan gondol turuna olan ilginin arttığı gözlemlendi. Hafta sonunu değerlendiren aileler, yanlarında getirdikleri sandalyelerle çimenlerde oturarak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar parkta oyun oynarken, banklarda oturan ebeveynlerin dinlenip sohbet ettiği görüntüler oluştu.

Porsuk Çayı, eşsiz doğal manzarası ve kuğuları ile görenleri adeta mest etti. Bu güzel atmosfer, özellikle doğayı sevenler için cazibe merkezi haline geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte insanların açık alanlara yönelmesi, sosyal yaşamı canlandırıyor.

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