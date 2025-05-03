Eskişehir’de Sıcaklık Değişimleri Seyyar Satıcıları Zorluyor

ANI SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ SATIŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Eskişehir’de ani sıcaklık değişimleri, seyyar satıcıları olumsuz yönde etkiliyor. Esnaf, havaların bir gün sıcak, bir gün soğuk olmasının müşteri kaybına yol açtığını ifade ediyor. Bahar aylarında beklenen ılıman havalar yerine sürekli değişen iklim koşulları, seyyar esnafın iş süreçlerini zorlaştırmış durumda. Havanın bir gün güneşli, ertesi gün ise serin ve rüzgarlı olmasının insanları dışarı çıkmaktan alıkoyduğu belirtiliyor. Seyyar esnaf, istikrarlı hava şartları bekliyor.

MÜŞTERİ SAYISI HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Seyyar simit satıcısı Muharrem Özyer, soğuk havaların işlerini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “Havalar soğuk olduğu için müşteriler gelmiyor. Birkaç güne havalar ısınırsa esnaf için daha iyi olur. Biz bu havalara alışığız, zor olmuyor ama soğuk müşteriyi etkiliyor. Şubat ayında hava daha sıcaktı, mayısta tekrar kışa döndük. Havanın dengesizliği bizi de şaşırttı,” şeklinde konuştu.

ISINMA GEREKSİNİMİ ARTIYOR

Bir başka seyyar esnaf Erol Yürekli, hava değişimlerine dikkat çekerek, “Havanın bir sıcak bir soğuk olması seyyar satıcıları zor durumda bırakıyor. Müşteri sayısını hava şartları belirliyor. Aynı zamanda bizler de olumsuz etkileniyoruz. Bazen ısınmak için ateş yaktığımız da oluyor. İklimler değişti, her şey pahalılaştı, yer altı sularımız azaldı. Özellikle mısır ekiminden dolayı yer altı sularımızı tüketiyorlar. Su tüketimini azaltmalılar,” ifadelerini kullandı.