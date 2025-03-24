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Eskişehir’de Sokak Olaylarında 27 Gözaltı

SON DÖNEMDEKİ SOKAK OLAYLARI

Eskişehir’de son dört gün içerisinde meydana gelen sokak olaylarında, vatandaşları kışkırtan ve güvenlik güçlerine zarar veren 27 kişi gözaltına alındı. Ayrıca toplamda 33 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. Alınan bilgilere göre; şehirdeki eylemcileri tahrik eden ve hem kolluk kuvvetlerine hem de kamu malına zarar veren şüphelilere yönelik olarak Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

EYLEMLERİN YARGI SÜRECİ

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yasadışı davranışların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların ardından, 20 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk eylemde 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Binası önünde düzenlenen gösteride tespit edilen 15 kişiden 14’ünün yakalandığı bildirildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda, bu şahısların halen gözaltında tutulduğu öğrenildi.

POLİSİN SORUŞTURMA ÇALIŞMALARI

Eylemlerinin başlamasının ardından sürdürülen operasyonlar sonucunda toplam 33 kişiye işlem yapıldığı, bunlardan 27’sinin gözaltında bulunduğu ifade edildi. Ayrıca firari olan 2 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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