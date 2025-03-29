Eskişehir’de Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Çalışma

SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN SAHA ÇALIŞMASI

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sokakta çalışan veya çalıştırılan çocuklara yönelik saha çalışması yapıyor. Ekipler, bu tür çocuklarla mücadele etme amacıyla ekonomik yoksunluğu göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.

İNCELEME VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara rehberlik sağlandı ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, karşılaşılan vakalar ile ilgili tespitler ve incelemeler gerçekleştirildi. Bu saha çalışmalarının amacı, sokakta çalışan çocukların durumunu iyileştirmek ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak.