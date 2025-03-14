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Eskişehir’de Suça Karışan Çocuklar İftarı

İFTAR PROGRAMINDA MANEVİ ATMOSFER

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suça sürüklenen çocuklar ve aileleri için bir iftar etkinliği düzenledi. Bu özel program, Tepebaşı Müftülüğü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. İftar etkinliği boyunca Kur’an tilaveti, ney dinletisi ve ilahilerle Ramazan ayının ruhu yaşatılıyor.

YETKİLİ İSİMLER ORTADA

Programda, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, İl Müftüsü Muharrem Gül, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Müftüleri, Müdür Mehmet Ali Öztaylan, Müdür Yardımcıları ile birlikte diğer yetkililer de hazır bulunuyor.

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