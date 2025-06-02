Eskişehir’de Sucuk Yapımında Tavsiyeler

ESNAF SUCUK YAPIMI KONUSUNDA TAVSİYELER VERİYOR

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eskişehir’deki esnaf, evinde sucuk dolduracaklara değerli öneriler sunuyor. Baharat sektöründe uzun zamandır faaliyet gösteren Metin Ağılönü, sucuk üretiminde baharat ve bağırsak seçimi hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Dışarıdan alınan hazır baharatların üretim tarihlerinin belirsizliği nedeniyle tazeliğinden emin olunamayacağını vurgulayan Ağılönü, “Dışarıda hazır satılan baharatların ne zaman yapıldığı belli olmadığı için biz bunları tavsiye etmiyoruz” diyor. Sucuk için hazırladıkları özel baharat karışımında ise kimyon, toz biber, karabiber, kişniş, yenibahar, çemen, sarımsak tozu ve tuz bulunduğunu ifade ediyor. Ayrıca, karışımın acılık oranının damak zevkine göre ayarlanabileceğini de ekliyor.

BAĞIRSAK SEÇİMİNE DİKKAT!

Kurban Bayramı’nda sucuk yapacak olan vatandaşların bağırsak seçiminde dikkatli olması gerektiğini aktaran Metin Ağılönü, “İthal bağırsaklar biraz ince olduğu için doldurması daha kolay olsa da, yerli bağırsak kullanırsanız yırtılması zor olur ve daha sağlıklıdır” diyor. Ayrıca, suni bağırsaklardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyor; çünkü bu tür bağırsakların vücuda zararlı olabileceğini belirtiyor. Bağırsakların kullanılmadan önce 2-3 saat sirke içinde bekletilmesi gerektiğini de vurguluyor. “Eğer bağırsakta herhangi bir mikrop kalmışsa, sirke bunu öldürerek bağırsağı daha sağlıklı hale getirir” şeklinde ifade ediyor.

DOĞRU BAHARAT MİKTARI ÖNEMLİ

Baharat seçimi konusunda taze olanlara yönelilmesi gerektiğini belirten Ağılönü, “Bir kilo kıyma için 70-80 gram baharat kullanıyoruz” bilgisini veriyor. Bu baharat karışımının fiyatının 35 lira olduğunu söyleyen Ağılönü, “Müşterilerin isteğine göre, acı severlerse acı, acı istemezlerse acısız karışım hazırlıyoruz” diyor. Taze baharat kullanımı önerisinde bulunuyor.

ZEYTAYAĞI SUCUĞU YUMUŞATIR

Son olarak, sucuk yapımında uygulanacak yöntemlere dair tavsiyelerde bulunan Metin Ağılönü, “Sucuk yaparken, verdiğimiz baharat karışımıyla kıymayı biraz yağlı tutuyorsunuz” diyor. Kıymanın iyice yoğrulması gerektiğini dile getiriyor ve “3-4 defa yoğurduktan sonra, yaklaşık 1 saat yoğurun, ardından 1-2 saat bekletin” şeklinde önerilerde bulunuyor. Günde 2-3 defa bu işlemi tekrarladıktan sonra kıymanın bağırsaklara doldurulması gerektiğini vurguluyor. “İçerisine biraz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz, bu sucuğun daha yumuşak olmasını sağlar” şeklinde ekliyor.