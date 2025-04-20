Eskişehir’de Sürücüye Ceza Uygulandı

OTOMOBİL KAÇIRMA OLAYI

Eskişehir’de, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan İ.Ö.’ye 24 bin 854 lira para cezası kesildi. Aracında bulunan uzun namlulu otomatik silah, şarjör, 8 fişek ve bıçak ise incelemeye alındı. Olay, kent merkezinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Polis ekipleri, 26 EY 869 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu, ancak sürücü yola devam etti.

POLIS EKİPLERİ TEKRAR TAKİBE ALDI

Bugün Eskişehir-Ankara yolu üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından tespit edilen araç, polis ekipleri tarafından yeniden takibe alındı. Sürücü yine ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymadı. Emek Mahallesi’nde çalışan polis ekipleri, aracı Ertaş Caddesi kesişimindeki Şehit Mustafa Kemal Arslan Sokak’ta park halinde buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın ruhsat kaydının üzerine olduğu E.G.’ye (25) ulaşıldı.

SURÜCÜ İDDİADA BULUNDU

O esnada otomobilin bulunduğu bölgede yer alan İ.Ö. sürücünün kendisi olduğunu iddia etti. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı detaylı inceleme sonucunda, ruhsatlı olduğu belirtilen uzun namlulu otomatik silah, şarjör, 8 fişek ve bıçak ele geçirildi. Silah, polis ekipleri tarafından incelemeye alındı ve otomobil sürücüsü İ.Ö.’ye 24 bin 854 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.