Eskişehir’de Suya Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR’DE TRAJİK OLAY

Eskişehir’de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’na düşen bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Afganistan vatandaşı olan Ramesh Naderi (23), Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak yakınında arkadaşının yanında oturduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayın ardından olay yerine sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

DAĞITILAN EKİPLER SUDA ARAMA YAPTI

Suya giren dalgıç ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda Naderi’ye ulaştı. Kıyıya çıkarılan Naderi, hemen ilk müdahaleden sonra ambulansla Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ramesh Naderi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Naderi’nin yaşamını yitirmesi sonrasında, yanında bulunan arkadaşı S.N. (24), ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.