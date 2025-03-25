Eskişehir’de T.B.M.M. Bocce Turnuvası Tamamlandı

TOURNOVANIN TAMAMLANMASI

Eskişehir’de gerçekleştirilen TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bocce Turnuvası sona erdi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda yapıldı. Turnuvaya sporcular ve antrenörler katılım gösterdi. Organizasyon, katılımcılar ve bu süreçte katkıda bulunanlar ile tamamlandı.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden “Sporun ve dostluğun kazandığı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde bir teşekkür mesajı yayınladı. Bu sayede etkinliğin anlamı ve katkıları vurgulandı.