Eskişehir’de Tabelalar Yenilendi, Çalışmalar Başlayacak

MİLLET BAHÇESİ’NDE YENİ TABELALAR

Eskişehir’deki Millet Bahçesi girişlerinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan tabelalar, Vali Hüseyin Aksoy’un talimatıyla hızlıca yenilendi. Vişnelik mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yakın zamanda tabelalara yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, Erdoğan’ın ismini tabelalardan silmeye çalıştı. Bu olayın ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, onarım için ilgili kurumların yetkililerine talimat verdi. Vali Aksoy’un emri doğrultusunda, Millet Bahçesi’ndeki tabelalar bugün onarıldı.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Aynı zamanda, halkın yoğun bir şekilde kullandığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Dedekorkut Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı bildirildi. Bu çerçevede, Dedekorkut Parkı ve Millet Bahçesi Çevre Düzenlemesi İşi için yakın zaman içinde ihale gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme aşamasına geçildiği ve sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılarak işlerin başlatılacağı ifade edildi. Yetkililer, çalışmaların 15-20 gün içerisinde başlayacağını duyurdu.