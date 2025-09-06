Haberler

Eskişehir'de Tabelalar Yenilendi Hızla

Eskişehir’de Millet Bahçesi’nin girişlerindeki Recep Tayyip Erdoğan isminin bulunduğu tabelalar, Vali Hüseyin Aksoy’un talimatıyla hızlı bir şekilde yenilendi. Vişnelik mahallesinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yakın zamanda bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği bilinmeyen bir veya daha fazla kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini tabelalardan kazıma ve silme girişiminde bulundu. Bu olayın ardından bilgilendirilen Vali Hüseyin Aksoy, onarım çalışmaları için gerekli talimatları ilgili kurum yetkililerine verdi. Vali Aksoy’un yönergeleri doğrultusunda, Millet Bahçesi’ndeki tabelalar bugün onarıldı.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLIYOR

Ayrıca, kentin sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Dedekorkut Parkı için Eskişehir Valiliği tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, Dedekorkut Parkı ve Millet Bahçesi için çevre düzenlemesi ihalesinin birkaç gün önce gerçekleştirildiği bildirildi. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme aşamasına geçildiği ve sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ifade edildi. Yetkililer, 15-20 gün içinde çalışmalara başlanacağı bilgisini paylaştı.

