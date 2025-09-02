Eskişehir’de Taksi İçinde Ölüm İncelemesi

ŞÜPHELİ ÖLÜM İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Eskişehir’de, içinde bulunduğu ticari taksinin egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki bir kişiyle ilgili inceleme başlatıldı. Olay, Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde yaşandı.

TACİRLERDEN GELEN İHBARET VE OLAY YERİ İNCELEME

Edinilen bilgilere göre, 26 T 0392 plakalı ticari taksi içerisinde hareketsiz bir şahıs gören vatandaşlar, durumu hemen polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Araç kapısı açıldıktan sonra yapılan incelemelerde 44 yaşındaki V. M. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın, içinde bulunduğu aracın egzoz dumanı ile zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Polis, şüpheli şekilde hayatını kaybeden şahsın ölümüyle ilgili kapsamlı bir inceleme süreç başlattı.