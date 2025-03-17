Eskişehir’de Tavandaki Sıva Öğrencileri Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Eskişehir’de bir lisede dersin işlendiği esnada, tavandaki sıvanın aniden çökmesiyle yaralanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 11.10’da Yıldıztepe Mahallesi Bülbülcük Sokak’ta bulunan Yunusemre Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiler doğrultusunda, ders sırasında tavandaki sıva öğrencilerin üzerine düştü.

ÖĞRENCİLERE İLK MÜDAHALE

Yaşanan olay sonucunda kafalarından ve çeşitli bölgelerinden darbe alan 4 öğrenci yaralandı. Öğrencilere ilk olarak öğretmenler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan öğrencilerden ikisi Yunusemre Devlet Hastanesi’ne, diğer ikisi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, olayın sıcaklık farkı nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Ayrıca, okulda eğitim ve öğretime ara verilmeyeceği aktarıldı.