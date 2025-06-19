Eskişehir’de Tefeci Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMADAN TEFECİLİK OPERASYONU

Eskişehir’de jandarma, tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, mağdurlardan 1 milyon 250 bin lira aldığı ve 4 daireyi kendi üzerlerine geçirdiği tespit ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, iki kişinin İnönü ilçesinde tefecilik yaparak suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladığı bilgisi üzerine operasyon düzenlemeye karar verdi.

EVLERDE YAPILAN ARAMADA BULGULAR ELDE EDİLDİ

Bir süre izlenen şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda senet defteri, 10 adet kişisel senet, 193 boş senet, 443 adet tabanca mermisi, tabanca şarjörü, 2 cep telefonu ve ruhsatsız bir av tüfeği gibi çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişinin, tefecilik yoluyla mağdurlardan topladığı 1 milyon 250 bin lira ve kendi adlarına geçirdikleri 4 daire hakkında ise detaylı inceleme gerçekleştirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘Tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlamasıyla tutuklandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Jandarma, benzer vakaların önlenmesi ve mağdurların korunması adına çalışmalarını sürdürüyor. Kapsamlı bir araştırma yapılarak, tefecilik faaliyetlerinin kökünün kazınması hedefleniyor.