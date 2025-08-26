Eskişehir’de ‘Terörsüz Türkiye’ Açıklaması Yapıldı

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Eskişehir’de AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları, ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesindeki bir restoranda gerçekleşti. Kahvaltı ile başlayıp, partililer ve basın mensuplarının katılımıyla zenginleşen programda, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve MHP İl Başkanı İsmail Candemir, ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

BİRİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, “Bugün burada, ‘Terörsüz Türkiye’ idealine olan inancımızı ve kararlılığımızı, Eskişehir’den yükselen güçlü bir sesle duyurmak için kıymetli başkanlarımızla bir aradayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi ‘Biz birlikte Türkiye’yiz, birlikte güçlüyüz.’ Bu sözler, sadece bir mesaj değil; terörün karanlığına karşı, milletimizin iradesini ortaya koyan bir duruştur. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu ve terörle mücadeledeki sarsılmaz kararlılığı, bizim için hem yol gösterici hem de güç kaynağıdır. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın Malazgirt’te ifade ettiği gibi ‘Terörsüz Türkiye’ yolunda artık son düzlüğe girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte asla provokasyonlara kapılmayacak, saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz ve birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırılara karşı omuz omuza vererek beraberce mücadele edeceğiz. Türk, Kürt ve Arap hep birlik ve beraberlik içinde olacağız” şeklinde konuştu.

PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL

MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise, “Biliyorsunuz ki 1 Ekim tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın meclis açılışında yaptığı konuşma üzerine, birlik ve beraberlik mesajları üzerine bilge liderimiz Devlet Bahçeli, meclisteki sırasından kalkarak DEM partinin sırasına giderek el uzattı kendilerine. Bununla birlikte Türkiye’de bir süreç başladı. 15 Ekim civarıydı zannedersem, DEM parti yetkilileri iradelerini İmralı’da olduğunu belirttiler. Bilge lider Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de meclis grup toplantısında yaptığı buluşmada bir çağrıda bulundu, ‘Gelin terörü bitirelim.’ Terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir mesafe katetti. Düne kadar şehirlerde bombalar patlıyordu. Sınırlar içerisinde hiçbir terör eylemi kalmayacak duruma getirildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle dünyanın neresinde olursa olsun mücadele edecek kudrete sahiptir. Bizim Türk ve Türkiye vizyonu için birlik içerde sağlamamız gerekiyor. Bu süreçte elimizden geleni yapıyoruz. Perde arkasında, kapı aralarında herhangi bir pazarlık söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Varılan anlaşmalar ve etkinlikler hakkında da bilgi veren Başkan Albayrak, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek etkinlikleri anlattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ‘Kahramanlık Türküleri Konseri’, 31 Ağustos’ta Dede Korkut Parkı’nda ‘Teşkilat Pikniği’, 1 Eylül’de ‘Devrim Arabalarının Film Gösterisi’ ve Eskişehir’in kurtuluş günü 2 Eylül’de gerçekleştirilecek konserlere teşkilat mensuplarını ve vatandaşları davet etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.