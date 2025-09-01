Haberler

Eskişehir’de Tır Yangını Söndürüldü

KIVILCIMLA TUTUŞAN TIR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, jantından çıkan kıvılcımlarla alev alan bir tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araç tamamen kül oldu ve kullanılamaz hale geldi.

LASTİK PATLAYINCA YANGIN ÇIKTI

Olay, 43 yaşındaki E.E. yönetimindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tırın lastiğinin patlamasıyla başladı. Patlayan lastikten çıkan kıvılcımlar, tırın yangın çıkmasına neden oldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ancak, alevler tırı tamamen sararak kullanılamaz hale getirdi.

