Eskişehir’de Tırla Panelvan Çarpıştı

KAZA VE YARALILAR

Eskişehir’de meydana gelen bir trafik kazasında tıra arkadan çarpan panelvan aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı ve bunlardan birinin durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Kaza, 75. Yıl Mahallesi 2004. Cadde üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki panelvan araç, E.K. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonrasında panelvan aracın içindeki M.Ç., M.Ç. ve N.D. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi olay yerine yönlendirildi. Sıkışan sürücü M.Ç., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

TEDAVİ SÜRECİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan sürücü M.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

