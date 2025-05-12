Eskişehir’de Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Eskişehir’de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde önemli rakamlar ortaya çıktı. Son bir haftada, polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol edilen 29 bin 144 araçtan 10 bin 191’ine ceza kesildi. Bu denetimlerin, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendiği öğrenildi.

TRAFİK DENETİMİ ÇALIŞMALARI

5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde ekipler, 4 bin 234 yük taşıyan aracı, 741 yolcu taşıyan aracı, 3 bin 459 alkol denetimini, bin 471 motosikleti, 7 bin 90 emniyet kemeri kontrolünü ve 12 bin 149 farklı kontrol türünü inceledi. Bu kapsamda 10 bin 191 trafik cezası kesilirken, 328 aracın trafikten men edildiği ve 90 sürücü belgesinin de el konulduğu belirtildi.

KAZA MÜDAHALELERİ

Aynı zamanda, denetimlerin yapıldığı süre zarfında 71 yaralanmalı ve 69 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. Bu veriler, Eskişehir’deki trafik güvenliğinin artırılması adına atılan adımların önemini gözler önüne seriyor.