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Eskişehir’de Trafik Denetimlerinde 6,352 İşlem Yapıldı

TRAFFIC INSPECTIONS IN ESKİŞEHİR

Eskişehir’de son bir hafta içinde polis ekipleri, trafik denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 11 bin 221 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 6 bin 352’sine çeşitli işlemler uygulandı. Bu denetimler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-11 Mart 2025 tarihleri arasında yapıldı.

DETAILS OF THE INSPECTIONS

Ekiplerin denetimleri sırasında, çeşitli ihlallere karşı tedbirler alındı. Başta, 19 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca, 109 sürücü belgesiz araç kullanımları kaydedildi. Hız ihlallerinden 2 bin 685, kırmızı ışık ihlallerinden 253, taşıma kanununa uymayan 51, emniyet kemeri takmayan 101, abart egzoz kullanımı nedeniyle 19, kaskını takmayan 147 sürücüye ceza kesildi. Toplamda 6 bin 352 araca işlem uygulandı.

ACTIONS TAKEN BY THE POLICE

Denetimlerin bir sonucu olarak 186 araç trafikten men edildi ve 5 sürücünün belgeleri daimi olarak iptal edildi. Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtiyor.

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