Eskişehir’de Trafik Eğitimi Verildi

TRAFİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI

Eskişehir’de, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplamda 2 bin 60 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi sunuldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu’nda “Mobil Trafik Eğitim Tırı”nı öğrencilerle bir araya getirdi. Bu etkinlik kapsamında, polis ekipleri 860 öğrenciye temel trafik güvenliği eğitimi sağladı.

EMNİYET KEMERİ VE ALKOL SIMÜLASYONU

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise 1200 öğrenciye “emniyet kemeri simülasyon aracı” kullanılarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Ayrıca alkol simülasyon gözlüğü ile uygulamalı eğitim de gerçekleştirildi. Bu tür etkinlikler, gençlerin trafik güvenliği bilincini artırmayı hedefliyor.