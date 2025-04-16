Eskişehir’de Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI NEDENİYLE KADIN YARALANDI

Eskişehir’de gerçekleşen bir trafik kazasında, çocuğunu kurstan almak için giden otomobil sürücüsü L.A. yaralandı. Olayın ardından kaçan diğer sürücü ise polis tarafından yakalandı. Kaza, dün gece saat 23.00 civarında Eskişehir-Ankara kara yolundaki Batıkent Mahallesi ışıklarının yakınında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ö.A.A. isimli erkek sürücünün kontrolündeki hafif ticari araç, L.A.’nın kullandığı 11 DM 234 plakalı otomobile arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında yaralanan L.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tıbbi müdahaleden sonra, yaralı kadın sürücü Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. L.A.’nın eşi de olay yerine gelerek durumu değerlendirdi.

YAKALANAN SÜRÜCÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinden uzaklaşan Ö.Ö.A. adlı sürücü, kazanın meydana geldiği yerin biraz ilerisinde polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerle yaptığı açıklamada, “Önümde başka bir araç olduğunu göremedim. Bir anda önüme çıktı. Şerit değiştirmeye çalıştım, düz gidiyordum. Sağımdaki aracı sollayacaktım ama onun önünde de bir araç vardı. Bir anda önüme atladı, bam diye vurdum. Fren yapacak zamanım bile olmadı,” dedi. Yapılan alkol testinin sonucuna göre Ö.Ö.A.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

OLAY YERİNDE POLİS İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Olayın meydana gelme şekli ve nedenleri üzerine çalışmalar devam ediyor.