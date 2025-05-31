Eskişehir’de Trafik Tedbirleri Alınacak

KURBAN BAYRAMI İÇİN TRAFİK TEDBİRLERİ

Eskişehir’de Kurban Bayramı çerçevesinde 30 Mayıs ile 11 Haziran 2025 tarihleri arasında kent genelinde bazı trafik önlemleri alınacağı bildirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla şehir genelinde toplam 360 noktada 39 şahin timi ve bin 433 trafik ekibi ile toplam 2 bin 994 trafik personeli görev alacak.

DENETİMLER VE TEKNOLOJİK DESTEK

Ekipler, bayram süresince insansız hava araçları kullanarak ana arter ve kavşaklarda planlı denetimler gerçekleştirecek. Ayrıca, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu gibi ihlallere yönelik kontroller yapılacak. Hız denetimleri, 24 saat esasına dayalı olarak, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya il yollarında EDS sistemleri ile gerçekleştirilecek.

YAYA TRAFİĞİNE ÖZEL DENETİMLER

Şehir içi yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarının denetimi de özel olarak yapılacak. Modifiye edilmiş araçlar, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımını önlemek amacıyla sivil trafik ekipleri ve diğer genel hizmet personeliyle uygulamalar düzenlenecek. Ayrıca şehirlerarası otobüs şoförleri için ‘algılanan yakalanma riski duygusu’ geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilecek.

TRAFAFİK KURALLARINA UYULMASI ÖNEMLİ

Son olarak, trafiğe çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına ve belirlenen tedbirlere uymaları, yol üzerindeki denetim yapan görevlilerin işaret ve ikazlarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.