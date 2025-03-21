Eskişehir’de Tüketici Kanunu Denetimleri Yapıldı

DENEYİMLERİ RAPORLADI

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, 14-20 Mart 2025 tarihleri arasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler, il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirildi ve geniş bir müşteri tabanını etkiledi.

Bu süreçte, 175 tüketici danışma hattı, Cumhuriyet İletişim Merkezine ve e-Devlet üzerinden haksız fiyat artışı şikayetleri değerlendirildi. Yapılan denetimlerde 68 firmada toplamda 1710 ürün incelendi. Haksız fiyat artışıyla ilgili olarak ise 23 firmada 115 ürün denetlendi. Denetimlerin sonucunda, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından toplamda 319 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.

ŞİKAYET İLETİMİ YÖNTEMLERİ

Haksız fiyat artışıyla ilgili yapılan denetimlerin sonuçları, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildi. Ayrıca, tüketicilerin şikayetlerini bildirmek için Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, e-Devlet üzerinden haksız fiyat artışı şikayet bildirim sistemi, mail adresi veya telefon numarası aracılığıyla Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü’ne iletebileceği ifade edildi.