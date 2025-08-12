Eskişehir’de Tutuklanan Şahıs Uyuşturucu Taşıdı

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Eskişehir’de bir aracın içinde gerçekleştirilen aramalarda 210 adet sentetik ecza, 3 gram bonzai ve 1.12 gram metamfetamin ele geçirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye faaliyetleri sırasında bir aracı durdurdu.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Araçta yapılan detaylı aramalarda söz konusu uyuşturucu maddeler bulundu. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir’deki olay, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.