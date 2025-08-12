Haberler

Eskişehir’de Tutuklanan Şahıs Uyuşturucu Taşıdı

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Eskişehir’de bir aracın içinde gerçekleştirilen aramalarda 210 adet sentetik ecza, 3 gram bonzai ve 1.12 gram metamfetamin ele geçirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye faaliyetleri sırasında bir aracı durdurdu.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Araçta yapılan detaylı aramalarda söz konusu uyuşturucu maddeler bulundu. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir’deki olay, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Haberler

Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.