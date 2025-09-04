Eskişehir’de Ücretsiz Balık Dağıtımı Yapıldı

BALIK DAĞITIMIYLA BAŞLAYAN HAYIRLAR

Eskişehir’de Mevlid Kandili’nde hayrına gerçekleşen 1 ton hamsi dağıtımının ardından, başka bir balıkçı toplam miktarı 5 tona çıkararak vatandaşlara ücretsiz balık veriyor. Bu gelişmenin ardından, 5 ton balık dağıtan esnafın komşusu da vatandaşa balık ekmek şekline ücretsiz dağıtım yapmayı planladığını açıkladı. Eskişehirli iş adamı İbrahim Macuncu, dün Mevlid Kandili ve balık sezonunun başlangıcı dolayısıyla yaklaşık 1 ton hamsi dağıtmıştı. Bunu gören Selahattin Arslanbenzer, Arifiye Mahallesi Taşbaşı Caddesi’ndeki dükkanında 5 ton hamsiyi hayrına dağıtma kararı aldı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Ücretsiz balık dağıtıldığını öğrenen vatandaşlar, dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Arslanbenzer, bu hayrı her ay gerçekleştireceğini belirtti. Komşusunun yardımlarını gören bir diğer esnaf olan Erkan Arslanbenzer, yakında kendisinin de vatandaşlara pişirip balık dağıtacağını açıkladı. İki günde esnaf arasında daha da artan hayır hareketi, vatandaşları oldukça mutlu etti. Ayrıca 5 ton balık dağıtan dükkanın balıkçı komşularının işletmesinin ise boş kaldığı dikkat çekti.

AYLARCA DEVAM EDECEK

Yardımlarından söz eden Selahattin Arslanbenzer, “Vatandaşlara, denizlerde balığın bol olduğu her ayın 4’ü ile 10’u arasında, ayda bir gün ücretsiz balık sunacağız. Her ay mutlaka halka bir şekilde balık yedireceğiz” dedi. Ayrıca, komşu esnaf Erkan Arslanbenzer, “Dün bir arkadaş dağıttı, bugün bir başkası dağıtıyor. Biz de haftaya pişmiş olarak dağıtmayı düşünüyoruz. Nereden baksanız 150-200 aile evine balık götürüyor. Ama belki 1,500-2,000 kişiye çeyrek ekmek arası balık dağıtmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.